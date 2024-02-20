Депутат Картаполов заявил о переброшенных силах НАТО к границам РФ

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что к границам России переброшены значительные силы НАТО.
«Запад продолжает снабжать Украину современными системами вооружения: высокомобильными системами залпового огня, дальнобойными ракетными комплексами. Выросла активность блока НАТО. К нашим границам переброшены значительные силы США и их союзников», — пояснил в беседе с NEWS.ru Картаполов.
Ранее сообщалось, что в странах Североатлантического альянса (НАТО) нарастает обеспокоенность по поводу растущих амбиций России и потенциальных планов прямого военного столкновения со странами, входящими в его состав. Уточнялось, что такие опасения не являются непосредственной угрозой, однако вероятность такого сценария воспринимается в альянсе чрезвычайно серьезно.
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