НАТО намерен изучить «информационные операции» РФ вне западного инфополя

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НАТО планируют проанализировать методы и техники России, которые применяются ею своими информационными сообщениями в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Надо более подробное описание тактик, методов и субъектов, используемых Россией и Китаем при создании образа Запада, и их программах действий с целью негативно повлиять на мнение о нём в третьих странах», — приводит RT текст соответствующего документа.
Отмечается, что особое внимание будет уделено изучению информационных сообщений о конфликте на Украине.
«С чего бы американцам этот проект закрывать? Какие проблемы американцам создаёт проект «Украина»? А выгоды всем хорошо известны: перезапуск на макроэкономическом уровне системы ВПК, освобождение складов, огромные рабочие места», — отметил в беседе с «Царьградом» Пинчук.
По его словам, в таком положении вещей заинтересованы и правительство, и само общество США.
Ранее бывший посол США в НАТО Ивао Даалдер написал о том, что в странах Североатлантического альянса нарастает обеспокоенность по поводу растущих амбиций России и потенциальных планов прямого военного столкновения со странами, входящими в его состав.
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Мелисса Тимофеева