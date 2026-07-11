В Госдуме высказались об идее сделать 1 сентября выходным днем

11 июля 2026, 16:13

Милонов предложил сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей школьников. Его слова приводит РИА Новости.





Парламентарий отметил, что поход ребенка в первый класс, его знакомство с одноклассниками и учителями — уникальное событие в жизни. По его мнению, родителей не должны лишать возможности разделить этот момент с детьми.



Депутат добавил, что готов решить этот вопрос с коллегами из комитета, а также с представителями Минтруда и Минпросвещения. Милонов выразил надежду, что они смогут прийти к компромиссу.

«Я убежден, что День знаний, особенно для родителей младшеклассников, должен быть официальным законным железобетонным выходным днем», — сказал он.