Милонов предложил жестко ударить по треш-стримерам

29 апреля 2026, 08:27

Депутат Милонов: Треш-стримеров нужно привлекать к уголовной ответственности

Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ввести для треш-стримеров уголовную ответственность и назвал их «‎людьми вне закона». Он заявил, что во время эфиров авторы нередко устраивают хулиганские выходки и толкают аудиторию к опасным поступкам. Об этом пишет «Лента.ру».