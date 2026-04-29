Милонов предложил жестко ударить по треш-стримерам
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ввести для треш-стримеров уголовную ответственность и назвал их «людьми вне закона». Он заявил, что во время эфиров авторы нередко устраивают хулиганские выходки и толкают аудиторию к опасным поступкам. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам парламентария, наказание за такой контент поможет навести порядок в сети. Он считает, что после этого интернет станет безопаснее. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала эту позицию. Она предупредила, что блогеры ради просмотров и денег нередко идут на жестокие и противозаконные действия.
Женщина отметила, что зрители могут начать копировать увиденное. По ее мнению, из-за этого риск для подростков и молодых пользователей лишь растет. Глава комитета призвала Роскомнадзор внимательнее следить за подобными эфирами. Она уверена, что площадки не должны закрывать глаза на такой контент.
Треш-стримы представляют собой прямые трансляции, где ради донатов участники унижают себя или других людей. В кадре нередко появляются сцены насилия, опасные задания и реклама запрещенных сервисов.
Читайте также: