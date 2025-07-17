В Госдуме высказались о полном запрете на использование электросамокатов в регионах РФ
Федяев: Полный запрет на использование электросамокатов в РФ вводить не планируется
Полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне в России вводиться не будет. Решение о подобных ограничениях будет отдано на усмотрение региональных властей. Данную позицию в беседе с ТАСС озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).
Федяев пояснил, что регионы обладают необходимыми полномочиями для регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).
«На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — указал он.Субъекты РФ могут вводить ограничения скорости, выделять специальные (медленные) зоны или даже полностью запрещать эксплуатацию СИМ на своей территории.
Так, например, ранее власти Благовещенска приняли решение ввести полный запрет на любое перемещение и размещение СИМ. Нарушителям в этом городе грозит штраф до 100 тысяч рублей.