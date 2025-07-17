В Госдуме высказались о полном запрете на использование электросамокатов в регионах РФ

17 июля 2025, 03:04

Федяев: Полный запрет на использование электросамокатов в РФ вводить не планируется

Фото: iStock/bortnikau

Полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне в России вводиться не будет. Решение о подобных ограничениях будет отдано на усмотрение региональных властей. Данную позицию в беседе с ТАСС озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).





Федяев пояснил, что регионы обладают необходимыми полномочиями для регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).





«На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — указал он.