Врач сгорел заживо в барокамере в собственном кабинете
Физиотерапевт Уолтер Фокскрофт погиб в пожаре, находясь внутри барокамеры в его собственном медицинском центре в штате Аризона, США. Информация об этом трагическом инциденте опубликована изданием New York Post.
Основанный Фокскрофтом в 2024 году медицинский центр Havasu Health and Hyperbarics часто прописывал своим пациентам гипербарическую оксигенацию – процедуру насыщения организма кислородом в барокамерах. В день трагедии 43-летний врач сам решил воспользоваться аппаратом.
Пожарные, прибывшие в центр кислородотерапии Havasu Health and Hyperbarics, обнаружили обугленные останки врача внутри барокамеры. Фокскрофт находился в герметичной капсуле, когда в его кабинете началось возгорание.
Огонь превратил барокамеру в смертельную ловушку, не дав врачу возможности выбраться. Спасатели не смогли вовремя добраться до Фокскрофта из-за интенсивного пламени, охватившего здание. Причина возгорания в настоящее время неизвестна.
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