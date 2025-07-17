Врач сгорел заживо в барокамере в собственном кабинете

17 июля 2025, 01:32

NYP: В США врач сгорел заживо в барокамере из-за пожара в его кабинете

Фото: iStock/Guillermo Spelucin Runciman

Физиотерапевт Уолтер Фокскрофт погиб в пожаре, находясь внутри барокамеры в его собственном медицинском центре в штате Аризона, США. Информация об этом трагическом инциденте опубликована изданием New York Post.