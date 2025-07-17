Алсу выложила редкое фото с любимым мужчиной, который приносит в ее жизнь счастье

17 июля 2025, 01:03

Алсу опубликовала редкий семейный снимок с любимым братом Маратом

Алсу (Фото: Instagram* @alsou_a)

Певица Алсу выложила теплое фото с одним из самых любимых мужчин в своей жизни. Звезда поделилась с подписчиками редким семейным фото, на котором она трогательно обнялась со старшим братом Маратом.