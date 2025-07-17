Алсу выложила редкое фото с любимым мужчиной, который приносит в ее жизнь счастье
Певица Алсу выложила теплое фото с одним из самых любимых мужчин в своей жизни. Звезда поделилась с подписчиками редким семейным фото, на котором она трогательно обнялась со старшим братом Маратом.
Известно, что 42-летняя Алсу поддерживает хорошие отношения с родными. В новом посте спросила у подписчиков, заметно ли им явное семейное сходство Алсу и Марата. Всего между ними разница в шесть лет. Всего между ними разница в шесть лет.
Брат с сестрой специально позировали для камеры похожим образом, сверкая улыбками.
Фанаты ответили, что они «похожи, но не слишком». Пользователи отметили их общий «огонек» и харизму, но при этом указали, что копиями друг друга Марата и Алсу назвать сложно.
Кстати, певицу не раз спрашивали, является ли ее внешность искусственной. Недавно Алсу откровенно рассказала о готовности лечь под нож хирурга ради сохранения красоты и молодости. Она поделилась, что пока обходится без операций, но не исключает их в будущем. Артистка показала на камеру свое лицо без косметики, чтобы доказать натуральность внешности.
Ранее «Радио 1» передавало, что Алсу продала особняк на Рублевке без согласия мужа. Год назад известная певица развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 20 лет совместной жизни. Пара долго делила имущество, но в итоге достигла мирового соглашения. О том, как незадолго до начала судебных разбирательств артистка продала свой роскошный особняк на Рублевке, читайте в нашем материале.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: