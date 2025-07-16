Mash: В московском районе Ясенево 30 мужчин устроили массовую драку, есть пострадавший
Массовая драка с участием не менее 30 человек произошла в московском районе Ясенево. По словам очевидцев, все участники конфликта были вооружены, имеются пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, показывая кадры с места происшествия.
Столкновение случилось на Литовском бульваре напротив детской поликлиники №42. В толпе собравшихся мужчин, некоторые из которых были в масках, люди с криками набросились друг на друга. Участники конфликта применяли перцовые баллончики, светошумовые гранаты и сигнальные ракеты. Очевидцы сообщают, что у части «драчунов» в руках также были ножи и палки.
Предварительно, одна из сигнальных ракет попала в человека.
После драки участники разбежались. На место прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и бригады скорой помощи. Правоохранительные органы в настоящее время разыскивают участников массовой потасовки. Точные причины конфликта пока устанавливаются.
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