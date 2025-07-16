Mash: В московском районе Ясенево 30 мужчин устроили массовую драку, есть пострадавший

16 июля 2025, 23:42

Фото: iStock/Tutye

Массовая драка с участием не менее 30 человек произошла в московском районе Ясенево. По словам очевидцев, все участники конфликта были вооружены, имеются пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, показывая кадры с места происшествия.