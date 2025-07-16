В Госдуме высказались о штрафах за использование VPN
В России нет запрета на использование VPN-сервисов, поэтому штрафов за это не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своём Telegram-канале.
Накануне Госдума одобрила введение штрафов от трёх до пяти тысяч рублей за поиск заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. Также наказание будет грозить за рекламу программ, позволяющих обходить блокировки.
Боярский отметил, что ответственность будет грозить только за просмотр контента, внесённого в перечень экстремистских материалов Минюста РФ. При этом важную роль играет мотив. Если человек случайно нажал на какую-то ссылку и попал на сайт с запрещённым контентом – это не будет караться законом. Речь идёт только о целенаправленном поиске.
Депутат подчеркнул, что россияне могут даже делать мемы про иноагентов и экстремистов до тех пор, пока сами шутки не попадут в список Минюста.
Также парламентарий опроверг слухи о том, что россияне больше не смогут использовать VPN, а их телефоны будут проверять полицейские. Что касается приложений для обхода блокировок, то под запрет попадает только их реклама.
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