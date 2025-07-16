В Госдуме высказались о штрафах за использование VPN

16 июля 2025, 21:40

Боярский: штрафы за использование VPN в России не предусмотрены

Фото: iStock/Prykhodov

В России нет запрета на использование VPN-сервисов, поэтому штрафов за это не будет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своём Telegram-канале.