В ГД заявили, что невозможно случайно наткнуться на экстремистский контент

16 июля 2025, 17:54

Депутат Немкин: для штрафа за поиск экстремизма, необходимо доказать умысел

Фото: iStock/Tippapatt

Случайно наткнуться на экстремистский материал в интернете невозможно. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.





Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил поправки, согласно которым вводятся штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.





«Важно: речь идет только об этих материалах, а не о любых подозрительных страницах в интернете. Посещение чужих аккаунтов, даже с «сомнительной репутацией», никак не регулируется и не наказывается. Наказуемым считается только умышленный поиск и доказанный доступ к материалам, которые внесены в реестр экстремистских», — пояснил Немкин в беседе с «Газетой.Ru».

«Ответственность возникает только в случае умышленного поиска и фактического доступа к материалам, признанным экстремистскими и внесённым в соответствующий список Минюста», — уточнил он.