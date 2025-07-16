В ГД заявили, что невозможно случайно наткнуться на экстремистский контент
Депутат Немкин: для штрафа за поиск экстремизма, необходимо доказать умысел
Случайно наткнуться на экстремистский материал в интернете невозможно. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил поправки, согласно которым вводятся штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.
«Важно: речь идет только об этих материалах, а не о любых подозрительных страницах в интернете. Посещение чужих аккаунтов, даже с «сомнительной репутацией», никак не регулируется и не наказывается. Наказуемым считается только умышленный поиск и доказанный доступ к материалам, которые внесены в реестр экстремистских», — пояснил Немкин в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, для привлечения к ответственности необходимо получить подтверждение, что человек понимал, что ищет именно экстремистские материалы, которые в интернете чаще всего блокируются.
В случае, если человек случайно перешел по ссылке, то никакого наказания не будет, подчеркнул депутат.
В беседе с RT Немкин добавил, что вход в Facebook* и Instagram* не является правонарушением.
«Ответственность возникает только в случае умышленного поиска и фактического доступа к материалам, признанным экстремистскими и внесённым в соответствующий список Минюста», — уточнил он.
Тем не менее использование VPN может быть квалифицировано осознанным обходом блокировок.
* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России