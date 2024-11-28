В Госдуме высказались о снижении пенсионного возраста

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«Что касается именно нашей страны, мы, в общем-то, вынуждены отвечать вызовам. Население стареет. А у нас получается сегодня, что на следующий год в России будет почти 43 млн пенсионеров. При этом работают еще 73 млн лиц, достигших пенсионного возраста. Мы с вами работаем и формируем пенсию для наших пенсионеров. Многие самозанятые за себя не платят страховые взносы. Из 10 млн трудоспособного населения мы еще выключим самозанятых, неработающих, фрилансеров», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем в России напомнили о социальных выплатах и льготах для пенсионеров. Их список и способ подачи заявления перечислил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в беседе с RT.
Одной из них является ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников, включая ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и другие категории граждан. Для ее получения нужно подать заявление в СФР или через Госуслуги, МФЦ.
Также можно оформить фиксированную выплату к повышенной пенсии. Ее могут получить пенсионеры-инвалиды 1 группы, а также достигшие 80-летнего возраста или имеющие на иждивении нетрудоспособных родственников. Заявление подать можно в Социальном фонде РФ.
В СФР вместе с тем можно оформить увеличенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии за сельский стаж, социальную пенсию, субсидию на оплату ЖКХ и налоговый вычет при покупке жилья.
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