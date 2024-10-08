Российским пенсионерам предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию

Фото: istock/Denis Vostrikov
Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить российским пенсионерам в декабре 13-ю пенсию. Об этом информируют «Известия».
По данным издания, соответствующая инициатива была направлена премьер-министру России Михаилу Мишустину. В документе указывается, что в этом году доходы по обязательному пенсионному страхованию могут достичь 10,537 трлн рублей, что означает рост на 11,4%. При этом коэффициент утраченного заработка, согласно данным Росстата, уменьшился. В результате средняя пенсия сейчас составляет лишь четверть от средней зарплаты.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. Стало известно, что рост пенсий будет поддержан возвращением индексации выплат для работающих пенсионеров.
До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что с января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсии на уровень инфляции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Депутат Бессараб назвал условие получения более высокой пенсии
Российские педагоги выразили желание продолжать работать на пенсии
Перечислены условия, по которым можно выйти на пенсию досрочно
«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. Стало известно, что рост пенсий будет поддержан возвращением индексации выплат для работающих пенсионеров.
До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что с января 2025 года российским пенсионерам проиндексируют пенсии на уровень инфляции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Депутат Бессараб назвал условие получения более высокой пенсии
Российские педагоги выразили желание продолжать работать на пенсии
Перечислены условия, по которым можно выйти на пенсию досрочно
Дарья Осипова