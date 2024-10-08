Российским пенсионерам предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию

8 октября отмечается день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, который основал Троице-Сергиеву лавру и стал реформатором монашеского устава. На Руси в этот день было принято готовить капусту на зиму и забивать птиц, поэтому праздник назывался Курятник или Капустник. Считается, что с этого дня стоит ожидать наступления зимних холодов.