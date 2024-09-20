Песков высказался о возможном запрете чайлдфри в России

Фото: iStock/Dragon Claws
В Кремле еще не поднимали вопрос о запрете движения чайлдфри в РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что в России есть демографическая проблема, и она является одним из главных вызовов, который стоит перед российскими властями.
Напомним, председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением запретить на законодательном уровне движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей.
Читайте также:
Хамзаев объяснил необходимость наказывать за дискредитацию семейных ценностей
Сенатор Епифанова объяснила бесполезность запрета чайлдфри
Чайлдфри могут запретить в России: суть идеологии и связь с «контрацептивной революцией»
«Конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — заявил Песков.
Напомним, председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением запретить на законодательном уровне движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей.
Читайте также:
Хамзаев объяснил необходимость наказывать за дискредитацию семейных ценностей
Сенатор Епифанова объяснила бесполезность запрета чайлдфри
Чайлдфри могут запретить в России: суть идеологии и связь с «контрацептивной революцией»
Элина Позднякова