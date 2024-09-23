Правительство РФ поддержало законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

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Правительство России концептуально поддержало проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, подразумевающую отказ от деторождения. За это будет введено административное наказание по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.
Данный законопроект направлен на сохранение традиционных семейных ценностей, передаёт РИА Новости. Он предусматривает установление определённой защиты от распространения в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе идеи, пропагандирующей отказ от рождения детей.
Кабинет министров в своём отзыве указал, что концептуально поддерживает этот законопроект, но только при условии его доработки. В частности, отметили члены правительства, нуждается в уточнении понятие «отказ от деторождения». Это необходимо для того, чтобы избежать ситуаций, когда к пропаганде может быть отнесено нежелание иметь детей по религиозным соображениям или медицинским показателям, а также отказ от деторождения в случае изнасилования.
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