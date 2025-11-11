В Кузбассе скоро появится всесибирский реабилитационный центр
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк проверил строительство Кузбасского реабилитационного центра, готовность здания оценивается в 43%.
По словам главы региона, в четырёх зданиях центра расположатся отделения реабилитации и интенсивной терапии, поликлиника, бассейн, спа-зона, соляная комната и центр протезирования.
«Мы рассматриваем центр как всесибирскую площадку реабилитации участников СВО. Наши герои смогут восстановить здесь здоровье, при необходимости изготовить или заменить протез, в том числе бионический», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Подбор персонала и подготовку сотрудников планируют начать уже в начале следующего года.
Тем временем в подмосковные больницы с начала 2025 года поступило более 160 аппаратов ИВЛ. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Продолжаем оснащать наши медорганизации современным оборудованием. В этом году в больницы Подмосковья уже поступило 162 аппарата ИВЛ на сумму 712 млн руб. До конца года в больницы региона поступят еще пять единиц оборудования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Семья» и мероприятия «Оснащение (дооснащение) основными средствами государственных учреждений здравоохранения».