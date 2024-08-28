В Госдуме захотели увеличить отпуск некоторым россиянам

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В Госдуму внесут законопроект, который предполагает предоставление дополнительного отпуска для работников стрессовых профессий. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Проект предусматривает добавление дополнительных дней отпуска для тех, чья работа связана с высоким уровнем стресса, чтобы улучшить условия труда и поддержать психическое здоровье работников. Законопроект направлен на то, чтобы обеспечить более качественный отдых и снизить риск профессионального выгорания среди таких специалистов. Об этом сообщает ОТА Новости.
Ожидается, что документ будет рассмотрен в ближайшее время, и его принятие может привести к изменениям в трудовом законодательстве, касающимся отпуска и трудовых условий.
Ранее сообщалось, что общеобластное мероприятие «Парк знаний» проведут 1 и 2 сентября более чем в 70 парках Московской области. Его приурочат ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
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Ожидается, что документ будет рассмотрен в ближайшее время, и его принятие может привести к изменениям в трудовом законодательстве, касающимся отпуска и трудовых условий.
Ранее сообщалось, что общеобластное мероприятие «Парк знаний» проведут 1 и 2 сентября более чем в 70 парках Московской области. Его приурочат ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
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Елена Перлова