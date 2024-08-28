В Госдуме захотели увеличить отпуск некоторым россиянам

24 августа в Париже был задержан 39-летний миллиардер Павел Дуров. Вместе с ним была его спутница — 24-летняя Юлия Вавилова, с которой он, вероятно, состоит в романтических отношениях. При этом несколько недель назад в Сети обсуждалась другая пассия основателя мессенджера Telegram, которая якобы ждет от него ребенка. Что известно о женщинах Павла Дурова и кого из них заподозрили в связи с западными спецслужбами расскажет редакция «Радио 1».