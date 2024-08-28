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В Госдуме захотели увеличить отпуск некоторым россиянам

В Госдуме хотят увеличить отпуск представителям стрессовых профессий
28 августа 2024, 04:59
Фото: istock/FTiare

Фото: istock/FTiare

В Госдуму внесут законопроект, который предполагает предоставление дополнительного отпуска для работников стрессовых профессий. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Проект предусматривает добавление дополнительных дней отпуска для тех, чья работа связана с высоким уровнем стресса, чтобы улучшить условия труда и поддержать психическое здоровье работников. Законопроект направлен на то, чтобы обеспечить более качественный отдых и снизить риск профессионального выгорания среди таких специалистов. Об этом сообщает ОТА Новости.

Ожидается, что документ будет рассмотрен в ближайшее время, и его принятие может привести к изменениям в трудовом законодательстве, касающимся отпуска и трудовых условий.



Ранее сообщалось, что общеобластное мероприятие «Парк знаний» проведут 1 и 2 сентября более чем в 70 парках Московской области. Его приурочат ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

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#медведев
«Страна может просто треснуть»: Медведев о миграционной политике в России
Медведев: страна «треснет» без миграционной политики
27 августа 2024, 23:47

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что простого решения миграционного вопроса в России не существует. Он подчеркнул, что игнорирование этой проблемы может привести к серьёзным последствиям для страны, вплоть до её разрушения.

«У нас в этой сфере тоже очень много проблем. Другой вопрос, что, действительно, те страны, которые вы упомянули, в полной мере показали, что вообще может произойти со страной: если этим не заниматься в угоду каким-то либеральным ценностям, страна может просто треснуть», — отметил Медведев в ходе обсуждения миграционной политики.

Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что в России необходимо обеспечить разнообразие трудовых ресурсов, но при этом мигранты должны соблюдать российские законы и традиции.

«Все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Если они приехали к нам, то они должны понимать нашу историю, владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они должны правильно себя вести, они не должны навязывать нам никакие порядки», — добавил Медведев.

Таким образом, по мнению Медведева, важнейшей задачей является создание условий, при которых мигранты будут интегрироваться в общество, не нарушая его устоев, что требует комплексного подхода и чёткой государственной политики.

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#рф
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Более 70 подмосковных парков приглашают отпраздновать День знаний
27 августа 2024, 20:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Общеобластное мероприятие «Парк знаний» проведут 1 и 2 сентября более чем в 70 парках Московской области. Его приурочат ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В Центральном парке культуры и отдыха Пушкинского городского округа 1 сентября покажут спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Грушенька» в рамках Пушкинского театрального фестиваля.

В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово в тот же день организуют игровую программу с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Состоятся также праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы.

В сквере им. В.А. Зайцева в Коломне пройдут торжественная линейка и концертная программа. Для посетителей организуют интерактивное шоу «Дорога знаний», дискотеку, тематическую зону «Компьютерный класс» и гастромаркет «Школьный буфет».

В Раменском городском парке 1 сентября пройдут обзорная историческая экскурсия, детская анимация и викторина на знание школьной программы.

2 сентября там же желающие смогут посетить презентацию кружков и мастер-классов от учреждений дополнительного образования. Завершится праздник анимационной программой.

В парке «Сестрорецкий» в Клину также 2 сентября состоится презентация кружков и секций. Посетители смогут присоединиться к мастер-классам по столярному делу, изготовлению и запуску авиамоделей, созданию народных игрушек.

В Городском парке культуры и отдыха Ивантеевки в это же день более 500 школьников примут участие в параде первоклассников, мини-квестах и химическом шоу.

Ранее сообщалось, что хотя торжественные линейки в школах пройдут в понедельник, праздничная программа для школьников стартует уже в воскресенье.

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#1 сентября
#день знаний
#парки
#праздник
#московская область
#подмосковье
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Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Ректор ЕМУ Клименко официально выдвинул Павла Дурова на Нобелевскую премию
27 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко написал в своем Telegram-канале, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении основателю Telegram Павлу Дурову Нобелевской премии.
По словам Клименко, Дуров достоин данной премии. Он отметил, что представление поддержали представители некоторых высших учебных заведений и общественных организаций из стран Азии и Африки.

Клименко подчеркнул, что пригласил Дурова на Дубайский инвестиционный форум БРИКС в качестве спикера. Уточняется, что ему будет предоставлена возможность принять участие в форуме в формате онлайн, если он продолжит находиться под арестом во Франции.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#форум
#telegram
#задержание
#павел дуров
#франция
#премия
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Девушка Павла Дурова называла себя Белоснежкой и росла в скромной однушке
27 августа 2024, 19:28

Фото: соцсети Павла Дурова

Юлия Вавилова, возлюбленная Павла Дурова, выросла в однокомнатной квартире в Северном Чертаново и называла себя Белоснежкой. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».
Уточняется, что 24-летняя Вавилова проживала в панельном доме недалеко от Битцевского леса. Она часто называла себя Белоснежкой из-за своей любви к животным.

По словам соседа по дому, 9 лет назад Екатерина Вавилова, мать возлюбленной Дурова, выставила квартиру в спальном районе на продажу, после чего переехала на Нагатинскую набережную. Другая соседка сообщила, что Юлия Вавилова уехала за границу и не планирует возвращаться домой.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#задержание
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#telegram
#франция
#павел дуров
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В Одинцове проведут региональный форум «Активное долголетие»
27 августа 2024, 19:23

Фото: телеграм-канал «Активное долголетие в Подмосковье»

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 29 августа пройдёт форум «Активное долголетие в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
В форуме примут участие представители Госдумы, Мособлдумы, Минсоцразвития, Минздрава, а также Министерства информации и молодёжной политики Московской области, уполномоченного по правам человека в регионе, администраций городских округов.

Форум торжественно откроется в 11:30. Затем участников и гостей ждут выступление творческих и художественно-музыкальных коллективов Московской области, мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы, джампинг, танцы, йога, дыхательная гимнастика, рисование, дефиле и диспансеризация.
«В рамках форума все желающие сможет посетить ярмарку. На ней свою продукцию представят инклюзивные мастерские «Империя ремёсел». В учебно-производственных мастерских люди с ограниченными возможностями здоровья получают навыки в ремёслах, изготавливают декоративно-прикладную продукцию», – отметили в региональном парламенте.
После спортивной разминки будет проведён мастер-класс по скандинавской ходьбе, а затем пройдёт пленарное заседание.

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#мособлдума
#активное долголетие
#пожилые люди
#форум
#одинцово
#парк
#подмосковье
#московская область
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Эротическая модель и бывшая Тимати: все любовницы Павла Дурова и кто из них «упек» его за решетку
27 августа 2024, 18:35

Фото: соцсети П. Дурова

24 августа в Париже был задержан 39-летний миллиардер Павел Дуров. Вместе с ним была его спутница — 24-летняя Юлия Вавилова, с которой он, вероятно, состоит в романтических отношениях. При этом несколько недель назад в Сети обсуждалась другая пассия основателя мессенджера Telegram, которая якобы ждет от него ребенка. Что известно о женщинах Павла Дурова и кого из них заподозрили в связи с западными спецслужбами расскажет редакция «Радио 1».

Первая любовь Павла Дурова


Анна была первой девушкой Павла в школьные годы. Их отношения были полны юной романтики и невинных свиданий. Анна вдохновила Дурова на написание первых стихов и рассказов. Хотя их путь не пересекся во взрослой жизни, она осталась для него важным воспоминанием.


Муза Лена


Лена — одна из самых загадочных женщин в жизни Дурова. С ней он познакомился в университете и их отношения стали источником вдохновения для многих его проектов. Лена была творческой личностью, увлекавшейся искусством и литературой.


Фото: соцсети П. Дурова

Модель и блогер Дарья


Дарья — модель и блогер, с которой Павел встречался в начале 2010-х годов. Дарья часто появлялась на светских мероприятиях вместе с Дуровым. Несмотря на яркость их романа, пара рассталась спустя несколько месяцев.

Бизнесвумен Екатерина


Екатерина — успешная бизнесвумен, с которой Павел также имел кратковременные отношения. Она работала в сфере стартапов и делового консалтинга. Однако и эти отношения не переросли в нечто большее.

Алена Шишкова


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 2018 году Дуров использовал скрины модели и бывшей супруги Тимати Алены Шишковой в соцсетях для описания новых функций в Телеграме. А после девушка поделилась совместным снимком из Парижа. Селфи с Павлом она сопроводила подписью: «Все сложно».

Хельга Лавкейти


Фото: соцсети Х. Лавкейти

Темноволосая модель с пятым размером груди также входила в круг любовных увлечений Павла Дурова. В то время Хельга была связана с известным модельным агентством, учредитель которого поддерживал дружеские отношения с Дуровым.

Настоящее имя Хельги — Ольга Коробицына. Эротические снимки этой модели стали предметом обсуждения в различных онлайн-сообществах. С Дуровым она познакомилась через общих знакомых и позже присутствовала на нескольких мероприятиях, организованных «Вконтакте», находясь в непосредственной близости к Павлу.


Ирина Болгар

Фото: соцсети И. Болгар

Недавно в прессе появилась новость о так называемой «тайной жене» Павла Дурова, некой Ирине Болгар. Она заявила, что длительное время жила с Павлом Дуровым и родила ему троих детей. Сам основатель Telegram быстро отреагировал на ситуацию, заявив, что является донором спермы и у него около ста детей по всему миру.

На этом история со знойной брюнеткой не закончилась. Сразу после информации о задержании Дурова во Франции, Болгар публиковала в социальных сетях посты, в которых указывала, что отмечает свой лучший день рождения. Интернет-пользователи начали высказывать подозрения, утверждая, что такие совпадения не случайны, и выдвигали версии о возможной связи женщины с иностранными разведывательными службами.


«Отца её детей арестовали, а она выкладывает такие счастливые посты. Это не просто стёб», «Это вы накаркали?», «Это она упекла его за решетку», «Ирина, а вы никак не связаны с западными спецслужбами?», — пишут комментаторы.

Юлия Вавилова

Фото: соцсети Ю. Вавиловой


Нынешней избранницей Павла Дурова, вероятно, является 24-летняя Юлия Вавилова. Именно она находилась рядом с миллиардером в момент задержания.

Девушка размещала в своих соцсетях фотографии с мест отдыха, совпадающие с периодами, когда там был и Павел.

Например, 16 августа Юлия поделилась постом о своем прилете в Азербайджан из Казахстана, что совпадает с присутствием Дурова в тот же период. Юлия занимается стримами и криптоинвестициями, считая себя геймером. Журналисты выяснили, что места их встреч с Дуровым чаще всего совпадали в Дубае, где Павел давно обосновался.

Модель Диана Бако

Фото: соцсети Д. Бако

Эротическая модель Диана Бако рассказала телеграм-каналу Shot, что тоже состояла в романтических отношениях с Павлом Дуровым, но их любовь оказалась скоротечной. Причиной разрыва пары стала Юлия Вавилова. По словам венгерской модели, Павел закрутил роман с Юлией еще весной 2024-го. В этот же период Бако узнала о беременности. Павел на эту новость отреагировал негативно и они поссорились.

Во время разрыва с Дуровым Бако продолжала общаться с Юлией и делилась с ней своими чувствами. Однако, вместо того чтобы поддержать ее, Вавилова решила занять пустующее место рядом с Павлом.

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#франция
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Российские туристки, подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи, возвращаются в Москву
Находившиеся под подпиской о невыезде в Анталье россиянки вернулись на родину
27 августа 2024, 18:13

Фото: iStock/Sitikka

Две россиянки, которые с июня находились под подпиской о невыезде в Анталье, вылетели в Россию. Об этом сообщило генконсульство РФ в турецкой провинции.
Уточняется, что запрет на выезд был снят по результатам совместной работы российского посольства в Турции, генконсульства России в Анталье и соответствующего адвоката турецкой стороны. Несколько дней назад туристки получили уведомление от местных властей, что суд по их делу назначили на 11 декабря.

Сегодня, 27 августа, россиянки вылетели в Москву. В общей сложности они провели в Турции почти 3 месяца.

Женщины не могли вернуться в Россию из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как они стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи.

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#суд
#женщины
#запрет
#тюрьма
#турция
#россия
#туристы
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Свыше 180 тыс. детей отдохнули за лето в оздоровительных лагерях Подмосковья
27 августа 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В детских оздоровительных лагерях Подмосковья с начала летнего сезона отдохнули более 180 тыс. ребят. Такие данные привела первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«С начала лета в наших лагерях отдохнули свыше 180 тыс. детей. Ещё 4,5 тыс. ребят из семей с низкими доходами побывали на море по бесплатным путевкам от правительства региона», – пояснила Болатаева.
Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, на этой неделе во многих детских лагерях завершается летняя оздоровительная кампания. В уходящем сезоне в Подмосковье было открыто 105 загородных лагеря, а также ещё 985 лагерей при школах и учреждений культуры и спорта.
«В фокусе особого внимания – дети участников спецоперации. В этом году уже 3 тыс. ребят отдохнули в нашем лагере «Литвиново», который входит в топ-10 лучших детских лагерей страны», – добавила зампред.
В ведомстве добавили, что ежегодно по губернаторской программе 400 детей из ДНР отдыхают на море. На днях у ребят заканчивается смена в лагере Анапы.

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#лагеря
#дети
#отдых
#московская область
#подмосковье
#лето
#минсоцразвития мо
#здоровье
#днр
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В Рошале проведут капремонт котельной
27 августа 2024, 17:51

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную, расположенную на Лесной улице в городе Рошаль округа Шатура, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт котельной «Западная» мощностью 38,6 МВт в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды. Капремонт должен быть завершён в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 17 миллионов 702 тысячи 386 рублей 34 копейки, заявки принимаются до 10 сентября. Финансирование работ предусмотрено из бюджетов области и округа Шатура.

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#капитальный ремонт
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