«Пошел на рекорд»: Сидевший рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы ветеран отметил 100 лет

Сидевший рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы ветеран отметил 100 лет
Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, который сидел на параде Победы в Москве рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщила ТАСС дочь ветерана Людмила Знаменская.
Знаменский встретил день рождения в своем доме под Тулой, куда прибыли представители местных властей для поздравлений. Ветерану вручили букет из 101 розы. По словам дочери, Знаменский находится в прекрасном настроении, был бодр и полон сил. Пошутил, что «идет на рекорд».
Людмила объяснила, что ее отец всегда следит за здоровьем. Так, например, он ежедневно обливается ледяной водой и старательно делает зарядку.
Знаменская также отметила, что отец до сих пор вспоминает встречу с президентом РФ на параде. Путин оставил впечатление «очень доступного» для общения человека.
«Руки жали и разговаривали, смеялись, то есть была очень такая дружеская обстановка», — рассказала Знаменская.