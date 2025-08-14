«Пошел на рекорд»: Сидевший рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы ветеран отметил 100 лет

14 августа 2025, 00:48

Сидевший рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы ветеран отметил 100 лет

Евгений Знаменский, Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Иван Секретарев/Михаил Корытов)

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, который сидел на параде Победы в Москве рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщила ТАСС дочь ветерана Людмила Знаменская.





Знаменский встретил день рождения в своем доме под Тулой, куда прибыли представители местных властей для поздравлений. Ветерану вручили букет из 101 розы. По словам дочери, Знаменский находится в прекрасном настроении, был бодр и полон сил. Пошутил, что «идет на рекорд».



Людмила объяснила, что ее отец всегда следит за здоровьем. Так, например, он ежедневно обливается ледяной водой и старательно делает зарядку.





«Руки жали и разговаривали, смеялись, то есть была очень такая дружеская обстановка», — рассказала Знаменская.