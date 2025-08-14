«Не первый ребенок, которого она выбросила»: Мать утопленного новорождённого малыша нашли в Приморье
В Приморье нашли мать, которая выбросила своего новорождённого сына в реку. Расследование показало, что в прошлом женщина уже оставляла детей — она также избавилась от дочери. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Напомним, тело младенца было обнаружено 7 июня в водоёме между сёл Хороль и Камень-Рыболов, где проживают около 20 тысяч человек.
Жительница села Камень-Рыболов призналась, что в июне 2025 года родила мальчика в ванной и задушила его. Затем она убедила мужа выбросить тело малыша в сточный канал у села Астраханка под предлогом мертворождения. Однако это не единственный бездушный поступок женщины. Четыре года назад она оставила свою новорождённую дочь в подъезде. К счастью, девочка выжила — ребёнка позже удочерила приёмная семья.
Свои действия мать объяснила тяжёлым финансовым положением. Возбуждено уголовное дело, виновной грозит до 4 лет колонии. Не считая оставленную дочку и убитого мальчика, в семье женщины есть еще трое детей.
Читайте также: