«Не первый ребенок, которого она выбросила»: Мать утопленного новорождённого малыша нашли в Приморье

14 августа 2025, 02:53

Amur Mash: Мать утопленного новорождённого малыша нашли и задержали в Приморье

Фото: iStock/globalmoments

В Приморье нашли мать, которая выбросила своего новорождённого сына в реку. Расследование показало, что в прошлом женщина уже оставляла детей — она также избавилась от дочери. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на правоохранительные органы региона.