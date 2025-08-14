Сын народного артиста РФ Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца после операции
Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий сообщил о состоянии отца после операции, которую тот перенес 12 августа. Сын актера объяснил изданию aif.ru, что сейчас Щербаков находится в реанимации. Его состояние стабильное.
Василий Щербаков уточнил, что операция была проведена утром. Хотя состояние 75-летнего артиста стабильное, врачи воздерживаются от прогнозов.
«Сделали операцию в больнице Склифосовского. Пока связи нет, Борис Васильевич находится в реанимации, как всегда после операции», — поделился сын актера.Госпитализация Щербакова произошла из-за перелома шейки бедра — по словам сына, Щербаков упал дома «на ровном месте». Это было уже второе падение за короткий промежуток времени: 24 июля Щербаков травмировал бедро на даче. Он был вынужден передвигаться с помощью костылей.
Позже, 11 августа, артист повредил ту же область при повторном падении и был срочно доставлен в больницу. Теперь его будет ждать долгий реабилитационный период.