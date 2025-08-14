Сын народного артиста РФ Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца после операции

14 августа 2025, 04:11

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий сообщил о состоянии отца после операции, которую тот перенес 12 августа. Сын актера объяснил изданию aif.ru, что сейчас Щербаков находится в реанимации. Его состояние стабильное.





Василий Щербаков уточнил, что операция была проведена утром. Хотя состояние 75-летнего артиста стабильное, врачи воздерживаются от прогнозов.





«Сделали операцию в больнице Склифосовского. Пока связи нет, Борис Васильевич находится в реанимации, как всегда после операции», — поделился сын актера.