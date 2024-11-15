Нарколог Холдин раскрыл страшные последствия курения при диабете

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Сахарный диабет — серьёзное заболевание, разрушающее сосуды и негативно сказывающееся на работе различных органов и систем организма, при этом курение повышает угрозу смертельно опасных осложнений в несколько раз. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Риск сосудистых осложнений диабета при курении увеличивается в четыре с половиной раза, так как никотин усугубляет разрушающее действие глюкозы на сосуды. И из-за этого все сосудистые изменения происходят быстрее, и могут раньше отказать почки, развиться ретинопатия — когда падает зрение, а также синдром диабетической стопы», — рассказал Виталий Холдин.Он также отметил, что у диабетика-курильщика при наличии хотя бы одного дополнительного фактора риска — высокого холестерина, гипертонии или просто возраста старше 40 лет — в десятки раз вырастает опасность умереть от инфаркта или инсульта.
При этом если человек бросит курить, то опасность для здоровья даже при наличии диабета существенно снизится, подытожил Холдин.
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