Иеромонах Макарий разъяснил, почему курение — грех

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Русская православная церковь считает курение грехом. Иеромонах Макарий, глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, призвал отказаться от этой привычки, благо к этому располагает начавшийся пост.
Священнослужитель напомнил корреспонденту РИА Новости случай из жизни греческого святого Силуана Афонского. Ему задали вопрос, чем плохо курение. Тогда святой предложил собеседнику помолиться перед тем, как закурить.
Тот попытался прочитать молитву, но затем смутился и признался, что неловко себя чувствует при этом. Святой Силуан сказал на это, что раз ему неловко молиться, то и курить неловко. Человек сам осознал, что молитва и курение — несовместимы. Для Слова Божия душа человека открыта, а табак она исподволь и независимо от разума отвергает.
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Тот попытался прочитать молитву, но затем смутился и признался, что неловко себя чувствует при этом. Святой Силуан сказал на это, что раз ему неловко молиться, то и курить неловко. Человек сам осознал, что молитва и курение — несовместимы. Для Слова Божия душа человека открыта, а табак она исподволь и независимо от разума отвергает.
«Собеседник признался, что ему неловко молиться перед сигаретой. Ну, а раз неловко молиться — значит, и курить неловко», — сказал иеромонах.
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Александр Бойцов