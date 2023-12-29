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В Госдуме захотели запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков

В Госдуме предложили запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков
29 декабря 2023, 03:32
Фото: istockphoto.com/ANGHI

Фото: istockphoto.com/ANGHI

Группа депутатов Госдумы представила законопроект, направленный на запрет показа в СМИ сцен жестокости, физического или психического насилия, происходящих при совершении несовершеннолетними преступлений. Документ уже размещен в электронной базе нижней палаты.

Предлагается внести изменения в статью 4 закона «О СМИ». Инициатива направлена на запрет трансляции сцен жестокости, физического или психического насилия, связанных с деяниями лиц моложе 18 лет, в новостных программах и информационных сетях.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что количество случаев, где несовершеннолетние совершают насилие над сверстниками, не уменьшается. Они выделяют, что эти происшествия часто подробно освещаются в новостях, где демонстрируется жестокость и насилие, что, по мнению депутатов, требует внимания и регулирования.

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Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года
Профессор РЭУ Чеглов предупредил о подорожании вина на треть из-за роста акцизов
29 декабря 2023, 02:30

Фото: iStock/Scott_Biales

Повышение акцизов на вино начнется с мая, но повышение цен ожидается уже после новогодних праздников, заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов агентству «Прайм».
По закону, подписанному в конце ноября, акцизы на вино увеличатся в три раза с 1 мая (с 34 до 108 рублей за литр). Этот рост приведет к последующему подорожанию продукции. Дешевые сорта вина начнут увеличивать цены уже в январе, после чего остальные категории последуют за ними.

Чеглов выразил мнение, что виноделы будут стараться поддерживать баланс цен и, вероятно, поднимут свои цены в ответ на увеличение акцизов. Учитывая повышение цен на импорт после поступления новых партий, отечественные производители также будут склонны увеличивать стоимость продукции. По мнению эксперта, к лету средняя цена бутылки вина может увеличиться на треть.

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Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники
РБК: Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники
29 декабря 2023, 01:02

Фото: iStock/Vera Tikhonova

С 8 января онлайн-маркетплейс Wildberries планирует повысить комиссию для продавцов бытовой техники и электроники. РБК со ссылкой на участников рынка сообщает, что представитель компании подтвердил данную информацию.
По его утверждению, в среднем комиссия увеличится на пять процентных пунктов (п.п.). Однако изменения будут зависеть от конкретных категорий товаров: наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства увеличатся на две пятых части, остальные товары — на пятую часть.

Комиссия на процессоры увеличится на 7 п.п. (с 5 до 12 процентов), на «умные» часы — на 10 п.п. (с 5 до 15 процентов).

Представитель Wildberries подчеркнул, что изменения не затронут остальные категории. Он напомнил, что размер комиссии на электронику не изменялся более года и что в 2023 году дважды снижались тарифы на электронику, что помогло увеличить доходы продавцов. В частности, тарифы были уменьшены в мае и отдельно для продавцов новых гаджетов Apple в сентябре.

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Россиянам напомнили об увеличении призывного возраста с 1 января 2024 года
Адвокат Передрук: с 1 января 2024 года призывной возраст поднимут до 30 лет
29 декабря 2023, 00:49

Фото: iStock/Svetlana_Parnikova

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, увеличивающий верхнюю границу призывного возраста. Теперь для отправки на срочную службу в Вооруженных силах России требуется возраст от 18 до 30 лет, а не от 18 до 27 лет, как было ранее, напомнил адвокат Александр Передрук в беседе с «Лентой.ру».
Изменение призывного возраста произойдет сразу, без поэтапного внедрения.

«Лица, которым еще не исполнилось 27 лет к 1 января 2024 года, будут включены в список для призыва на военную службу до достижения ими 30 лет. Иными словами, начиная с 29 лет начинается последний год, когда человек может быть призван», — пояснил Передрук суть нововведений.
Граждане, которые уже достигли 27 лет к моменту вступления закона в силу, не подлежат призыву — они автоматически включаются в резерв. Эти изменения коснутся только тех, кто исполнит 27 лет в 2024 году.

Тем не менее, по словам Передрука, тем, кто достиг 27-летнего возраста до вступления закона в силу, будет предоставлена возможность по желанию вернуться из резерва и служить по призыву. Это касается тех, кто был зачислен в резерв, без прохождения службы по законным основаниям.

Они получают соответствующее уведомление от призывной комиссии, но не военный билет, что ограничивает их возможность поступить на государственную гражданскую службу. Для начала службы по призыву им нужно подать заявление.

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Созданные в МФТИ роботы начали наряжать новогодние ёлки
28 декабря 2023, 22:30

Фото: Михаил Раскин

В лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ к украшению новогодних ёлок стали привлекать автономных гуманоидных роботов. В этом году в этих работах впервые принял участие робот в человеческий рост по прозвищу Стеллаж. А коробку с игрушками на своей спине поднесла робособака.
В лаборатории занимаются в первую очередь роботами-футболистами, однако создают также полноценных роботов-помощников для самого широкого спектра задач. Сервомоторы и другую сложную механику приводят в движение команды с ноутбука программиста.
«В этом году мы доработали робота-футболиста в человеческий рост. Он поднимается с колен и ходит самостоятельно. В России это первый такой робот, он создан на базе МФТИ в Долгопрудном. Его зовут Стеллаж», – рассказал аспирант, инженер лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Фёдор Полещук.
Роботом-помощником Стеллажу пока мешают стать закрытая кинематика ног и беспалые руки. Однако более совершенные модели роботов в МФТИ планируют создать и обучить уже в следующем году.

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#подмосковье
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Первые переселенцы из аварийного жилья в Рошале получили ключи от квартир
28 декабря 2023, 22:19

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В городе Рошале получили ключи от квартир в новостройке первые 14 семей переселенцев из аварийного жилья. Строительство в городском округе Шатура вели в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Московской области.
Общая площадь расселяемых помещений – 3374,5 кв м. В новостройку на улице Химиков переедут 197 жильцов 11 домов по улицам Октябрьской революции, Урицкого, 3-го Интернационала, МОГЭС и Фридриха Энгельса.

С будущего года в Шатуре стартует новый этап расселения аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года.

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В 2024 году пополнится парк самолётов авиакомпании «Победа»
Авиакомпания «Победа» получит один Boeing в 2024 году
28 декабря 2023, 22:06

Фото: iStock/frentusha

В 2024 году авиакомпания «Победа» получит один новый Boeing 737-800, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу компании.
С новым самолётом парк авиакомпании будет насчитывать 42 воздушных судна.

Сообщается, что самолёт, который передадут «Победе» — это борт чартерной авиакомпании Royal Flight, которая прекратила свою работу и полёты на фоне санкций.

На начало 2022 года у авиакомпании было всего 13 самолётов, однако, после старта ограничений, 11 из них были задержаны в аэропортах Египта и Турции. Два же оставшихся с тех пор находились на стоянке в столичном аэропорту Шереметьево.

У «Победы» в 2022 году также были арестованы три самолёта, которые находились за границей.

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Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Downradar: пользователи жалуются на работу Telegram, число сбоев превысило 3 тыс
28 декабря 2023, 21:21

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом сообщает Downradar.
Отмечается, что число сбоев в РФ достигло почти 3 тысяч. По информации источника, сообщения в мессенджере могут отправляться с большой задержкой не только в мобильном приложении, но и в версии для компьютеров.

При этом количество сбоев по Москве достигло 764, а в Петербурге — 65.

Напомним, в конце прошлого на сбои в работе Telegram жаловались пользователи из Узбекистана. Нарушение работы мессенджера произошло не только на территории страны, но и у тех, кто обладает номером телефона узбекистанских сотовых операторов.

Ранее сообщалось о том, что у некоторых пользователей устройств «Яндекса» возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома.

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«Самую ГУСТую и нарядную ёлку» украсили жители Дмитровского округа
28 декабря 2023, 21:05

Фото: пресс-служба ГУСТ МОгуст

Дворы жителей села Подъячево и деревни Целеево Дмитровского городского округа выиграли в ежегодном конкурсе Главного управления содержания территорий Московской области «Самая ГУСТая и нарядная ёлка». Им подарили новогодние украшения и фейерверки, сообщили в пресс-службе ГУСТ.
Жители села Подъячева рассказали, что два года назад им пришла идея установить пышную и красивую ёлку подарив радость детям и жителям соседних поселений. С тех пор ежегодно они собираются вместе, чтобы украсить новогоднее дерево на центральной площади, а затем провести новогоднюю ночь у ёлки.

Как рассказали в ГУСТ, условия конкурса были простыми. Новогодний символ должен находиться на придомовой территории, украсить его должны были жители прилегающих домов. Также необходимо было предоставить три фотографии и написать короткое эссе.

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Карты «Тройка» в Подмосковье продают уже более чем 260 отделений Сбера
28 декабря 2023, 20:54

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Купить транспортные карты «Тройка» в Московской области можно в 262 отделениях Сбера, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Такая возможность появилась у жителей региона год назад. За это время число отделений в Подмосковье увеличилось более чем в три раза – сначала их было 77.
Благодаря расширению сети точек продаж пассажиры городского транспорта могут покупать и пополнять «Тройки» там, где им удобно. Более 35 тыс карт «Тройка» реализовано в отделениях Сбера в Московской области с момента запуска проекта в декабре прошлого года. Список адресов отделений можно найти по ссылке.
«Мы видим рост популярности этого способа оплаты в автобусах Подмосковья. Ежедневно «Тройками» оплачивают проезд более 125 тыс пассажиров», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Карта «Тройка» – удобный и современный билетный носитель для оплаты проезда. Средства на ней хранятся в течение пяти лет с момента последнего использования.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом запуска современной билетной системы. Москва и Московская область – единый регион с точки зрения транспорта, поэтому пассажирам удобно использовать карту «Тройка» для оплаты проезда. Благодаря совместному проекту Сбера и СберТройки за год число точек продаж транспортной карты в Подмосковье увеличилось втрое», – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Компания СберТройка запустила возможность оплаты проезда картой «Тройка» в Московской области в феврале 2021 года. А весной 2022-го карту начали принимать на всех маршрутах и во всём городском транспорте региона.

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