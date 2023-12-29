В Госдуме захотели запретить СМИ освещать подробности преступлений подростков

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Группа депутатов Госдумы представила законопроект, направленный на запрет показа в СМИ сцен жестокости, физического или психического насилия, происходящих при совершении несовершеннолетними преступлений. Документ уже размещен в электронной базе нижней палаты.
В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что количество случаев, где несовершеннолетние совершают насилие над сверстниками, не уменьшается. Они выделяют, что эти происшествия часто подробно освещаются в новостях, где демонстрируется жестокость и насилие, что, по мнению депутатов, требует внимания и регулирования.
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