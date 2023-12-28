Слуцкий предложил признать русофобию уголовно наказуемым деянием

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Русофобию необходимо признать уголовно наказуемым деянием, с таким предложением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий заявил, что на фоне разгоревшейся дискриминации по отношению к русским в недружественных странах, необходимо пересмотреть политику по возвращению в Россию тех людей, которых развал СССР застал в других странах.
В завершении он подчеркнул, что Россия не бросит тех русских, которых планируют выдворить из Латвии.
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«А также признать, наконец, русофобию уголовно наказуемым деянием! Говорим об этом еще с прошлого года и на разных уровнях! Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство», — прокомментировал ситуацию Слуцкий.
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Евгения Парфентьева