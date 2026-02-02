В Госдуме заметили массовый переезд российской молодёжи на дачи
Сегодня молодые российские семьи стремятся не просто к летнему отдыху за городом, а к созданию постоянного дома в деревнях и СНТ. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает «Лента.ру».
В настоящее время происходят не просто изменения в предпочтениях, а значительные трансформации в образе жизни, ставшие возможными благодаря развитию удаленной работы. Молодые семьи все чаще стремятся не просто к летним каникулам, а к созданию постоянного жилья за городом, где, по словам Чаплина, дети могут расти в более здоровой обстановке.
Депутат отметил, что важную роль играет и экономический аспект: стоимость земли и домов в садовых товариществах может быть на 20-30% ниже по сравнению с аналогичными объектами под индивидуальное жилищное строительство в том же районе. Это делает мечту о собственном доме более доступной.
С одной стороны, приток молодых, активных жителей — это положительное явление для сообществ. Они заинтересованы в развитии инфраструктуры и готовы вкладывать средства в общее благоустройство, что повышает качество жизни для всех. Это способствует оживлению территорий. С другой стороны, это вызывает определенные трудности. Рост спроса закономерно приводит к увеличению рыночной стоимости земли и участков. Кроме того, возрастает нагрузка на старые коммуникации и дороги, которые не рассчитаны на интенсивное использование круглый год, подчеркнул парламентарий.
