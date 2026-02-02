В Госдуме заметили массовый переезд российской молодёжи на дачи

02 февраля 2026, 09:10

Депутат Чаплин рассказал о росте спроса на садовые участки у молодежи

Фото: iStock/VvoeVale

Сегодня молодые российские семьи стремятся не просто к летнему отдыху за городом, а к созданию постоянного дома в деревнях и СНТ. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает «Лента.ру».