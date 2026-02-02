Синоптик рассказал о погоде в Москве в ночь на понедельник
Ночная температура в Москве достигла рекордных значений. Об этом пишет РИА Новости.
Столбик термометра опустился до минус 21,8 градуса, что значительно ниже климатической нормы февраля — минус 11. На метеостанции ВДНХ зафиксировали минус 20,5 градуса, в Тушино температура упала до минус 21,8, а на Балчуге — до минус 19,5. В Подмосковье температура колебалась от минус 19,6 в Талдоме до минус 26,3 в Серпухове. Аномальные морозы сохранятся до пятницы. В выходные ожидается потепление.
Ранее стало известно, что ключевым трендом февраля станут резкие перепады температур. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
