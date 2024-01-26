В Госдуме заявили, что мнение ребёнка при разводе родителей может разрушить его жизнь

Один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев, рассказал «Радио 1» об идее подробнее. По его словам, в России долгое время пропагандировалось убеждение, что мнение ребёнка совпадает с его интересами, что, по словам депутата, разрушает российские «традиционные ценности».«С подачи западной пропаганды последние 20-30 лет у нас проталкивалась идея, что интересы ребёнка совпадают с его мнением. Говорилось, что это личность, что у ребёнка масса всяких прав, он и на родителей в суд может подать, его мнение должно быть определяющим и прочее. И главное, как мы теперь понимаем, это нужно было для того, чтобы ребёнок в 14 лет мог сказать, что он не хочет быть мальчиком, а хочет быть девочкой, и наоборот», — сказал Матвейчев.Парламентарий уверен, что мнение ребёнка не должно быть определяющим в судебных разбирательствах. По его словам, дети сами не понимают, что им нужно на самом деле. Интересы ребёнка должны определяться материальными и духовными ценностями, добавил он.«Спросите в детском саду, на что лучше деньги потратить: на мороженое или на новую крышу для детского сада. Вам объяснят, что мороженое гораздо вкуснее», — сказал собеседник.Матвейчев напомнил, что нередко в спорных ситуациях дети подвергаются манипуляциям со стороны психологов и адвокатов. По его словам, навязывание такого мнения может привести несчастным последствиям в будущем.«Всевозможные адвокаты, психологи, которые получили свои дипломы после недельных курсов, начинают склонять ребёнка против мамы, против папы, бороться за его мнение. Они настраивают его на то, чтобы он предал человека, которого ещё вчера любил. Это травма на всю жизнь, это духовный инвалид. Многие заканчивают самоубийством в более позднем возрасте из-за таких конфликтов», — добавил депутат.Читайте также: Госдума в первом чтении приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФАдвокат объяснил, когда за феминитивы могут посадитьМинфин считает необходимым трансформировать льготную семейную ипотеку