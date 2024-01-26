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В Госдуме заявили, что мнение ребёнка при разводе родителей может разрушить его жизнь

Депутат Матвейчев объяснил, зачем конкретизировать понятие «интересы ребёнка»