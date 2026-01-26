Во Флориде пастор пообещал прихожанам богатство в обмен на 10 тысяч долларов
В американском штате Флорида служитель церкви призвал участников религиозной конференции сделать крупное пожертвование, пообещав взамен материальное благополучие. Об этом сообщает издание Premier Christian.
Пастор Тодд Холл во время выступления заявил, что, по его словам, «Господь хочет сделать кого-то мультимультимиллионером». При этом он уточнил, что это произойдёт при условии, если человек в течение 90 секунд переведёт ему 10 тысяч долларов.
Видеозапись с конференции распространилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. На кадрах Холл, одетый в дизайнерский костюм, утверждает, что Бог «явит своё лицо» тому, кто выполнит озвученное условие.
Подобные заявления стали поводом для критики и обвинений в эксплуатации религиозных чувств верующих. Отмечается, что пастор Холл является основателем нескольких религиозных организаций и коммерческих проектов.
