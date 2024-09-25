«Зачем огород городить»: глава СПЧ усомнился в силе идеологии чайлдфри в России

Фото: сайт Кремля
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поставил под сомнение необходимость законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране. Его слова приведены в Telegram-канале ведомства.
Он подчеркнул, что в первую очередь следует изучить, правда ли это движение оказывает влияние на общественное мнение. Сам он не уверен в этом, поскольку сами по себе идеи вредные, но их влияние не настолько сильно в России. А если они слабые, то «зачем огород городить», задался вопросом Фадеев.
Глава Совета также отметил, что этот законопроект можно будет поддерживать только тогда, когда депутаты Госдумы предоставят чёткие доказательства сильного влияния движения на мнение россиян.
Ранее стало известно, что законопроект о запрете пропаганды бездетности внесли в Госдуму.
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Глава Совета также отметил, что этот законопроект можно будет поддерживать только тогда, когда депутаты Госдумы предоставят чёткие доказательства сильного влияния движения на мнение россиян.
Ранее стало известно, что законопроект о запрете пропаганды бездетности внесли в Госдуму.
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Анастасия Чинкова