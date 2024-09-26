Юристы усмотрели в запрете чайлдфри риски для блогеров и презервативов

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Российские юристы в беседе с РБК выразили опасения в связи с возможным принятием официального запрета движения чайлдфри.
Они убеждены, что в таком случае появятся риски для блогеров и презервативов.
Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко заявил, что противоправной станет и пропаганда идеологии бездетности на личных страницах в соцсетях. Так, если женщина старше 25 лет опубликует пост, в котором в позитивном контексте упомянет отсутствие у неё детей, и, особенно, отсутствие намерения их заводить, это можно классифицировать как пропаганду.
А партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай отметила, что в рамках запрета пропаганды реклама и продажа презервативов могут также наводить на мысли о нежелании рожать детей.
В среду, 25 сентября, в Госдуму внесли законопроект о введении ответственности за пропаганду идеологии чайлдфри в публичном пространстве.
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Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко заявил, что противоправной станет и пропаганда идеологии бездетности на личных страницах в соцсетях. Так, если женщина старше 25 лет опубликует пост, в котором в позитивном контексте упомянет отсутствие у неё детей, и, особенно, отсутствие намерения их заводить, это можно классифицировать как пропаганду.
А партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай отметила, что в рамках запрета пропаганды реклама и продажа презервативов могут также наводить на мысли о нежелании рожать детей.
В среду, 25 сентября, в Госдуму внесли законопроект о введении ответственности за пропаганду идеологии чайлдфри в публичном пространстве.
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«Зачем огород городить»: глава СПЧ усомнился в силе идеологии чайлдфри в России
Яровая объяснила суть законопроекта о запрете пропаганды «чайлдфри»
Проект об ответственности за пропаганду «чайлдфри» внесут в Госдуму 25 сентября
Анастасия Чинкова