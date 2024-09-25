Яровая объяснила суть законопроекта о запрете пропаганды «чайлдфри»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В законопроекте о запрете пропаганды «чайлдфри» речь идёт не об ответственности за информацию, а исключительно о санкциях за деструктивный контент. Об этом заявила зампред Госдумы Ирина Яровая.
Ранее сообщалось, что проект закона о введении ответственности за пропаганду идеологии «чайлдфри» внесут в Госдуму в среду.
Яровая подчеркнула, что важным моментом в вопросе принятия решения о запрете является не ответственность за распространение информации, а санкции исключительно за деструктивный контент, касающийся чайлдфри.
Также вице-спикер Госдумы подчеркнула, что в настоящее время в законодательстве России имеется чёткое определение понятия деструктивного контента.
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Яровая подчеркнула, что важным моментом в вопросе принятия решения о запрете является не ответственность за распространение информации, а санкции исключительно за деструктивный контент, касающийся чайлдфри.
Также вице-спикер Госдумы подчеркнула, что в настоящее время в законодательстве России имеется чёткое определение понятия деструктивного контента.
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Анастасия Чинкова