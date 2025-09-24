«Кто кого одурачил»: в ГД оценили антироссийскую риторику Трампа после встречи с Зеленским

24 сентября 2025, 13:03

Слуцкий: Трамп регулярно меняет позицию по Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским вновь переложил ответственность за конфликт на украинский режим и Европу. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





Он отметил, что Трамп в свойственной для него манере сделал несколько противоречивых заявлений, которыми Зеленский остался доволен.





«Но здесь большой вопрос: кто кого здесь одурачил. Антироссийскую резолюцию Украины и ЕС на Генассамблее США не поддержали, о продолжении американской поддержки Киева речи также не шло. Президент США, по сути, вновь переложил ответственность за конфликт на украинский режим и его евроспонсоров», — сказал Слуцкий «Газете.Ru».

«Такое заявление противоположно прежней ориентации Дональда Трампа на урегулирование конфликта дипломатическими методами. Он передаёт решение, а с ним и ответственность за его реализацию, Европе и НАТО, делая только одно обещание — продавать оружие альянсу», — пояснил эксперт.