«Кто кого одурачил»: в ГД оценили антироссийскую риторику Трампа после встречи с Зеленским
Слуцкий: Трамп регулярно меняет позицию по Украине
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским вновь переложил ответственность за конфликт на украинский режим и Европу. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он отметил, что Трамп в свойственной для него манере сделал несколько противоречивых заявлений, которыми Зеленский остался доволен.
«Но здесь большой вопрос: кто кого здесь одурачил. Антироссийскую резолюцию Украины и ЕС на Генассамблее США не поддержали, о продолжении американской поддержки Киева речи также не шло. Президент США, по сути, вновь переложил ответственность за конфликт на украинский режим и его евроспонсоров», — сказал Слуцкий «Газете.Ru».
Он также напомнил, что Трамп уже неоднократно давал совершенно противоположные оценки по украинскому вопросу. Сейчас ещё рано делать выводы, пока стоит дождаться встречи Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио на полях Генассамблеи, заключил депутат.
В свою очередь доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин не исключил в беседе с RT, что Трамп сокращает своё политическое участие в урегулировании конфликта на Украине.
Напомним, американский лидер после встречи с Зеленским заявил, что верит в способность Украины «воевать и победить» при поддержке Евросоюза.
«Такое заявление противоположно прежней ориентации Дональда Трампа на урегулирование конфликта дипломатическими методами. Он передаёт решение, а с ним и ответственность за его реализацию, Европе и НАТО, делая только одно обещание — продавать оружие альянсу», — пояснил эксперт.
Ярыгин считает, что такое развитие событий является позитивным для российской стороны.