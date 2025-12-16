В Госдуме заявили, что YouTube в России полностью заблокируют в течение года

16 декабря 2025, 12:10

Фото: iStock/Maxterdesign

YouTube в России может быть полностью заблокирован в течение года — Роскомнадзор будет вводить ограничения постепенно. Об этом «Абзацу» сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.





Ранее стало известно, что у ряда провайдеров в Санкт-Петербурге сервис перестал открываться. По словам абонентов, доступ к YouTube был полностью перекрыт по требованию Роскомнадзора.



Как отметил Свинцов, окончательное ограничение платформы может занять от шести до двенадцати месяцев. Он связал это с тем, что видеохостинг продолжает игнорировать требования российского законодательства.





«Все, кто пользуется этой площадкой для продвижения собственного контента, должны максимально быстро переходить на аналоги – это Rutube, «VK Видео» и другие. Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан», — подчеркнул депутат.