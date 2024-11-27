В Госдуме заявили о необходимости тотальной проверки на наркотики, начиная с госслужащих

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В России нужно провести тотальную проверку населения на наркотики, а начать можно со всех государственных служащих. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, следует провести реальную проверку, а не просто «справочки из наркодиспансера».
«Я считаю, что необходима тотальная проверка населения на наркотики. Начать можно со всех госслужащих, не просто справочки из наркодиспансера, в котором никто, понятное дело, не состоит. А реальная проверка, чтобы никто из наркозависимых не смог попасть ни в один орган власти: ни в администрацию, ни в муниципалитет, ни в школу, ни в институт, везде без теста на наркотики, никуда не пускать», — сказал парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».Милонов подчеркнул, что алкогольное опьянение с точки зрения законодательства не должно приравниваться к наркотическому, так как генезис этих состояний разный. По его мнению, одинакового наказания за вождение в опьянении наркотическом и алкогольном быть не должно.
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