​В Госдуме ​собрались ввести новые выходные для россиян

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил, что разрабатывается законопроект, который предложит сделать Пасху и День Святой Троицы официальными выходными днями.
По его словам в интервью РИА Новости, значение этих праздников заключается не только в их религиозной стороне, но и в том, что они наполняют людей радостью и теплом, а также поддерживают семейные традиции.
Гусев выразил уверенность, что это нововведение поможет укрепить общественные и семейные ценности и передать традиции следующему поколению.
Ранее сообщалось, что Путин настоял на повышении качества платного образования в вузах. Он поручил правительству разработать новые правила платного приема в вузы, которые начнут действовать с 2026 года. Как заявил глава государства на заседании Совета по науке и образованию, реформа направлена на повышение качества образования и исключение набора по специальностям, не востребованным экономикой.
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«Мы готовим законопроект, который позволит сделать понедельник после этих воскресных праздников дополнительным выходным», — добавил депутат.
Гусев выразил уверенность, что это нововведение поможет укрепить общественные и семейные ценности и передать традиции следующему поколению.
Ранее сообщалось, что Путин настоял на повышении качества платного образования в вузах. Он поручил правительству разработать новые правила платного приема в вузы, которые начнут действовать с 2026 года. Как заявил глава государства на заседании Совета по науке и образованию, реформа направлена на повышение качества образования и исключение набора по специальностям, не востребованным экономикой.
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Мария Моисеева