В Госдуму поступила партия Lada Vesta, на которых будут ездить депутаты

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В гараж Государственной думы поступила партия автомобилей Lada Vesta, на которых будут ездить депутаты об этом сообщил член комитета ГД по транспорту Александр Толмачев в интервью для «РИА Новости».
«Сказано — сделано. Решение о том, что депутаты Госдумы будут ездить по служебным делам на отечественных автомобилях, не просто принято, но работает. В гараж парламента уже поступила партия машин Lada Vesta», — прокомментировал ситуацию Толмачёв.
По его мнению, решение пересадить российских чиновников на отечественные автомобили было правильным. Теперь статус Lada будет повышен, поскольку машины будут восприниматься как депутатские.
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