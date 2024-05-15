За пьянство и курение на улице будут наказывать с помощью камер

Фото: iStock/penkanya
Россиян начнут штрафовать за мелкие нарушения при помощи «умных» камер, об этом сообщает «Известия».
По информации СМИ, Минцифры совместно с профильными ведомствами рекомендуется проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы» (ЕБС).
Предположительно, при помощи этой системы россиян могут начать штрафовать за переход проезжей части в неположенном месте, курение и распитие спиртных напитков, уличные драки, разведение открытого огня, а также за прочие мелкие нарушения.
Позже в пресс-службе «Минцифры» «Известиям» сообщили, что ЕБС создана для упрощения доступа граждан к городским сервисам, а не для розыска преступников. К тому, регистрация в системе — добровольная. Принуждение к ней запрещается законом.
Читайте также:
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям
Лишние прав за корвалол: Минздрав дал разъяснения по списку опасных для водителей лекарств
«Не вышли из ситуации 90-х»: Кабанов назвал главную причину коррупции в России
Предположительно, при помощи этой системы россиян могут начать штрафовать за переход проезжей части в неположенном месте, курение и распитие спиртных напитков, уличные драки, разведение открытого огня, а также за прочие мелкие нарушения.
Позже в пресс-службе «Минцифры» «Известиям» сообщили, что ЕБС создана для упрощения доступа граждан к городским сервисам, а не для розыска преступников. К тому, регистрация в системе — добровольная. Принуждение к ней запрещается законом.
Читайте также:
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям
Лишние прав за корвалол: Минздрав дал разъяснения по списку опасных для водителей лекарств
«Не вышли из ситуации 90-х»: Кабанов назвал главную причину коррупции в России
Евгения Парфентьева