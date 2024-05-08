Нарколог Холдин: курение снижает продолжительность жизни на 15 лет

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Главный нарколог Минздрава Виталий Холдин назвал курение основной причиной снижения продолжительности жизни на 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Специалист отметил, что курение значительно сокращает жизнь, а также приводит к огромному списку различных заболеваний.
Стоит добавить, что если человек не может самостоятельно побороть никотиновую зависимость, то он может обратиться за помощью филиал Московского областного клинического наркологического диспансера.
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«Курильщик сокращает себе жизнь на 7-15 лет. Это происходит, потому что курение провоцирует появление различных заболеваний, многие из которых связаны с легкими. Одно из них — бронхиальная астма. Именно курение является сильнейшим фактором риска для развития этого заболевания. Тем же, кто заболел бронхиальной астмой, необходимо отказаться от курения, потому что оно способствует быстрому прогрессированию заболевания, учащает приступы, а также ослабляет действие лекарственных ингаляторов, снижая эффект от лечения», — подчеркнул Виталий Холдин.
Стоит добавить, что если человек не может самостоятельно побороть никотиновую зависимость, то он может обратиться за помощью филиал Московского областного клинического наркологического диспансера.
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Мира Полтева