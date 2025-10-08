В Госдуму рассмотрят проект о прогрессивной шкале материнского капитала
Фракция «Справедливая Россия – За правду» планирует внести в Госдуму законопроект о введении прогрессивной шкалы материнского капитала. Об этом «Абзацу» сообщил лидер партии Сергей Миронов.
По его словам, действующая программа материнского капитала устарела и поощряет преимущественно рождение первенцев, тогда как поддержка многодетных семей остаётся недостаточной. Миронов предложил увеличить выплаты пропорционально числу детей в семье.
«Пусть на первых детей платится та же сумма. Но на вторых детей надо увеличить выплаты до 1 миллиона рублей, на третьих выплачивать 1,5 миллиона. Вот тогда маткапитал будет про многодетность», — подчеркнул политик.
Он также отметил, что подобный законопроект уже был внесён ранее и будет направлен в правительство вновь. Миронов выразил надежду на поддержку инициативы с учётом позиции Минтруда.
Накануне министр труда Антон Котяков заявил, что программа материнского капитала нуждается в актуализации, а государственная помощь должна предоставляться всем семьям вне зависимости от их доходов и обязательств.