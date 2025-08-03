В Госдуме захотели перенести часть длинных новогодних праздников на май

03 августа 2025, 02:30

Депутат Миронов: Часть новогодних праздников следует перенести на май ради дачников

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Часть длинных новогодних праздников следует перераспределить на май. В этом случае граждане РФ смогут больше времени уделить дачным участкам. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.





По мнению политика, «длинные зимние каникулы не нужны», к тому же майский отдых практичнее для садоводов.





«Лучше (их) перенести на май, когда люди на огороды едут, на свои дачи», — объяснил он.