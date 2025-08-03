В Госдуме захотели перенести часть длинных новогодних праздников на май
Депутат Миронов: Часть новогодних праздников следует перенести на май ради дачников
Часть длинных новогодних праздников следует перераспределить на май. В этом случае граждане РФ смогут больше времени уделить дачным участкам. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.
По мнению политика, «длинные зимние каникулы не нужны», к тому же майский отдых практичнее для садоводов.
«Лучше (их) перенести на май, когда люди на огороды едут, на свои дачи», — объяснил он.Отвечая на вопрос о введении выходного дня на 1 сентября для родителей школьников, Миронов признал идею полезной. Он согласен, что родителям школьников была бы полезна подобная помощь, однако этот вопрос требует долгой и взвешенной оценки. С его точки зрения, в РФ уже существует очень большое количество нерабочих дней в году.
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