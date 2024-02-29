Фото: iStock/Oleg Elkov
Госдума уже приступила к реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
В четверг, 29 февраля, президент России Владимир Путин провёл ежегодное послание Федеральному собранию. В этом году оно длилось 2 часа 6 минут. Глава государства затронул наиболее важные темы, в числе которых зарплаты госслужащих, экономика страны, расселение аварийного жилья и социальная газификация.
Читайте также:
Снижение уровня бедности и ядерная боеготовность: итоги послания Путина 2024
Путин: нужно повысить зарплаты специалистам лесного хозяйства и метеорологии
В России расширят программы социальной газификации по поручению Путина
Анастасия Чинкова