Депутат ГД Красов пояснил отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

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Первый заместитель председателя Государственной думы по обороне Андрей Красов пояснил, почему отцам троих детей не стали предоставлять отсрочку от мобилизации. Трансляция с прошедшего заседания опубликована на портале Думы.
По его словам, комитет по обороне понимает желание авторов подобной инициативы обезопасить максимальное число граждан от частичной или общей мобилизаций, которые, по их мнению, имеют неблагоприятные последствия. Однако Красов подчеркнул, что вопросы национальной безопасности и обороноспособности государства являются основополагающими.
Таким образом, депутат отметил, что каждый мужчина должен защищать свою семью и страну, а уже после заботиться о добыче.
Ранее стало известно, что Госдума не приняла проект закона об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.
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Таким образом, депутат отметил, что каждый мужчина должен защищать свою семью и страну, а уже после заботиться о добыче.
«Из чего состоит "мужчина"? "Муж" и "чин". "Муж" — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем "чин" — это работник, добытчик», — заключил депутат.
Ранее стало известно, что Госдума не приняла проект закона об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.
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Элина Позднякова