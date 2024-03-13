В Госдуму внесли проект о запрете азартных игр для должников по алиментам

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Сенаторы РФ Андрей Кутепов и Александр Трембицкий представили законопроект в Госдуму, который предлагает запретить участие россиян в азартных играх, если они имеют долги по алиментам или ограничены судом в дееспособности. Проект закона доступен в базе данных Госдумы.
Пояснительная записка к законопроекту указывает на необходимость закрыть юридическую лазейку в законодательстве РФ.
Предлагаемые изменения включают в себя запрет для организаторов азартных игр заключать пари с лицами, ограниченными судом в дееспособности, а также с теми, кто уклоняется от исполнения судебных решений, включая выплату алиментов на несовершеннолетних детей. Законопроект также предусматривает запрет на заключение пари с лицами, не достигшими 18 лет.
Кроме того, для защиты прав других посетителей игорных заведений предлагается уточнить положение статьи 7 Федерального закона и дать организаторам азартных игр право требовать покинуть заведение посетителя в случае нарушения правил посещения или других требований, установленных законодательством РФ.
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Предлагаемые изменения включают в себя запрет для организаторов азартных игр заключать пари с лицами, ограниченными судом в дееспособности, а также с теми, кто уклоняется от исполнения судебных решений, включая выплату алиментов на несовершеннолетних детей. Законопроект также предусматривает запрет на заключение пари с лицами, не достигшими 18 лет.
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Артем Кузьмин