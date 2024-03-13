В Госдуму внесли проект о запрете азартных игр для должников по алиментам

Сенаторы РФ Андрей Кутепов и Александр Трембицкий представили законопроект в Госдуму, который предлагает запретить участие россиян в азартных играх, если они имеют долги по алиментам или ограничены судом в дееспособности. Проект закона доступен в базе данных Госдумы.