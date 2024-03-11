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В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР

11 марта 2024, 18:13
Фото: iStock/anvmedia

Фото: iStock/anvmedia

В Госдуму внесли законопроект о признании недействительным факта передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Соответствующий нормативно-правовой акт зафиксирован в думской электронной базе документов.

Инициаторы законопроекта хотят признать недействительным и не имеющим никакой юридической силы решение передать Крым от РСФСР в состав Украинской ССР. Среди авторов, которые составляли текст законопроекта, значится сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Инициативная группа депутатов утверждает, что никого в СССР и в Крыму не спрашивали насчёт передачи полуострова и теперь это решение стоило бы оспорить. Также авторы проекта настаивают, что РФ является правопреемницей СССР, а потому является единственной страной, которая в праве давать оценку советским законодательным актам и отменять их юридическую силу.

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#крым
#россия
#ссср
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Путин подписал указ о выплате в случае гибели гражданского персонала ВС РФ в СВО
11 марта 2024, 17:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в случае гибели гражданского персонала ВС РФ в зоне СВО предусматривается выплата в размере пяти миллионов рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что в указе идёт речь о гражданском персонале ВС РФ, работниках федеральных госорганов, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), служащих органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций Федеральной таможенной службы.

В случае гибели этих сотрудников в зоне СВО будет выплачиваться единоразовая выплата в размере пяти миллионов рублей.

Также сотрудникам, получившим увечье, будет выплачено три миллиона рублей.

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#вс рф
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Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»
11 марта 2024, 16:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин учредил почётное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из указа президента следует, что звание будет присваиваться высокопрофессиональным сотрудникам уголовно-исполнительной системы за личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста, укреплении правопорядка и законности в профильных учреждениях.

Также звание будет присуждаться за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для работы в организациях уголовно-исполнительной системы и в достижении прочих значимых результатов в усовершенствовании ​деятельности профильных учреждений.

Отмечается, что указ был подписан президентом в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы, который отмечается в России 12 марта.

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#владимир путин
#указ
#россия
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Грузия обеспокоена недружественными действиями со стороны Киева
11 марта 2024, 16:57

Фото: iStock/Bohdana Pasichniuk

Грузинское правительство озабочено недружественными действиями властей Украины, направленными против народа Грузии, несмотря на то, что Тбилиси осуждал российскую спецоперацию после начала конфликта. Об этом говорится в заявлении кабмина республики.
«На этом фоне вызывают сожаление и глубокую тревогу ряд решений украинской власти, которые вопиюще противоречат традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами», — гласит документ.

Так, грузинский кабмин недоволен тем, что Киев 1 марта 2022 отозвал чрезвычайного и полномочного посла Украины в Грузии по причине невведения антироссийских санкций и отказа отправлять добровольцев на Украину для участия в боевых действиях.

Кроме того, Тбилиси осуждает необъективные представления Киева о здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме.

Ранее Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна не будет вводить санкции против России, а также осудил призыв Украины к открытию «второго фронта».

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал Грузию к открытию «второго фронта» против России.


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#здоровье
#кабмин
#киев
#грузия
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В МИД РФ оценили идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми
МИД РФ: Москва уважает идею Пекина о неприменении ядерного оружия первыми
11 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/ser-alim

Россия уважает идею Китая о заключения договора о неприменении ядерного оружия первыми, однако все проблемы в данной сфере необходимо решать комплексно. Об этом представители МИД РФ сообщили в беседе с РБК.
Ранее, 26 февраля, глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призвал государства, обладающие ядерным оружием, заключить договор или сделать официальные политические заявления о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предложение китайских коллер необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий, а также во взаимосвязи с другими факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность.

Также в МИД РФ заявили, что обоснованность такого подхода в условиях деградации мировой обстановки вполне очевидна.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что отдают приоритет мерам, направленным на ослабление конфронтации между государствами с ядерным оружием и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.

Отметим, что Россия может применить ядерное оружие в двух случаях: при агрессии против страны или её союзников с применением оружия массового уничтожения и при угрозе существованию самого государства.

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#мид рф
#ядерное оружие
#россия
#китай
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В Совфеде высмеяли Буданова* за его «говорливость»
Джабаров назвал угрозы Буданова* провести операцию в Крыму самопиаром
11 марта 2024, 16:11

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* о планах организовать «серьёзную операцию» в Крыму являются самопиаром или блефом. Так считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу», — цитирует РИА Новости Джабарова.

Он также отметил, что для руководителя украинской разведки Буданов* является «очень говорливым». По его словам, руководители спецслужб обычно очень молчаливые и никогда не раскрывают свои планы.

Напомним, Буданов* ранее заявил, что Украина собирается провести некую «серьезную операцию в Крыму». В украинской разведке также отметили, что все действия в районе Черного моря за последние два года были «связаны одним стратегическим замыслом».

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#нападение
#украина
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#сво
#киев
#пушилин
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Военэксперт Расмуссен обвинил главу МИД Сикорского в провокациях
11 марта 2024, 15:30

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Военный эксперт, политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил о провокациях главы МИД Польши Радослава Сикорского.
«Сикорский — ещё одна интересная личность, помните, ещё до того, как он оказался на своей должности, когда взорвали трубопровод «Северный поток», он написал «Спасибо, США», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Расмуссен.

По мнению эксперта, если Польша действительно вмешается в украинский конфликт, то это грозит польскому государство потерей всей армии.

Ранее Радослав Сикорский заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину для участия в военных действиях. Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об «устрашении Москвы» и отметил, что силы НАТО на Украине не являются чем-то невообразимым».

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#военные
#государство
#польша
#россия
#украина
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Президент Чехии высказался положительно об отправке войск НАТО на Украину
EurActiv: Президент Чехии поддержал идею отправки войск НАТО на Украину
11 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/HStocks

Президент Чехии Петр Павел уверен, что отправка военнослужащих НАТО на Украину не нарушает никаких международных правил при условии, что они не будут участвовать в военных действиях. Своим мнением он поделился в интервью порталу EurActiv.
Президент Чехии высказал мнение, что с точки зрения международного права и Устава ООН ничто не должно помешать войскам НАТО, а также гражданским лицам, прибывшим из стран альянса, оказывать помощь в обучении ВСУ. Это даже удобнее, чем когда военнослужащие Украины отправляются на обучение в страны НАТО и Евросоюза.

Петр Павел подчеркнул, что есть четкая разница между проведением обучающих мероприятий и развертыванием военных сил НАТО для участия в российско-украинском военном конфликте.

Президент также добавил, что четко усвоил намерения, озвученные Кремлем: «любой, кто оказывает Украине какую-либо помощь, будет законной мишенью для России».

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#нато
#россия
#украина
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Россия разорвала соглашения с Великобританией о рыболовстве
Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыбной ловле
11 марта 2024, 15:02

Фото: istock / Laura Ragsdale

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией, которое разрешало британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море.
«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Закон вступит в силу спустя 10 дней после опубликования. Инициатором законопроекта является сам глава государства. Это был ответный шаг на санкции и введение Лондоном пошлин, в том числе на российскую белую рыбу.

Отмечается, что соглашение, в основном, имеет одностороннюю направленность и не приносит РФ дохода. Также уточняется, что денонсация документа не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для российской стороны.

Ранее российский лидер призвал создать россиянам все условия для отдыха внутри страны этим летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#соглашение
#владимир путин
#президент
#море
#рф
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Военно-морские учения России, Китая и Ирана стартуют 12 марта
Tasnim: Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Индийском океане
11 марта 2024, 14:29

Фото: iStock/PetruStan

Военно-морские учения «Морской пояс безопасности - 2024» с участием России, Ирана и Китая начнутся 12 марта в северной части Индийского океана. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Целями военно-морских учений трех держав являются усиление безопасности, защита международной морской торговли от пиратов и контрабандистов, обмен тактическим военным опытом в части проведения морских операций.

По сведениям агентства Tasnim, в учениях также примут участие представители вооруженных сил Казахстана, Азербайджана, Пакистана, Омана и ЮАР.

Трехсторонние учения являются продолжением подобных мероприятий, которые уже проводились в прошлом году, и станут основанием для укрепления военного сотрудничества между Россией, Китаем и Ираном.

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#китай
#россия
#иран
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