В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР

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В Госдуму внесли законопроект о признании недействительным факта передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Соответствующий нормативно-правовой акт зафиксирован в думской электронной базе документов.
Инициативная группа депутатов утверждает, что никого в СССР и в Крыму не спрашивали насчёт передачи полуострова и теперь это решение стоило бы оспорить. Также авторы проекта настаивают, что РФ является правопреемницей СССР, а потому является единственной страной, которая в праве давать оценку советским законодательным актам и отменять их юридическую силу.
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