В Госдуму внесли законопроект о лишении прав тех, кто не уступил дорогу скорой

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Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о лишении прав тех водителей, которые не уступили дорогу скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.17 КоАП России, дополнив её частью 3, устанавливающей административную ответственность... в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трёх месяцев до двух лет», — говорится в пояснительной записке к проекту.
На данный момент тем водителям, которые не уступили дорогу спецтранспорту, полагается штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей. К тому же нарушителей могут лишить прав на срок от трех месяцев до одного года. Вышеуказанный законопроект подразумевает ужесточение санкций. Отмечается, что поводом для разработки законопроекта стал тот факт, что в последнее время граждане все чаще перестают предоставлять скорой преимущество на дороге.
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