В России с конца мая введут новое ограничение при переводе денег

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С 30 мая 2025 года в России вводятся ограничения на переводы без открытия банковского счёта: максимальная сумма при упрощённой идентификации составит 100 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщила международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Ранее законодательство не устанавливало чётких лимитов для таких операций, что не соответствовало международным стандартам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Теперь при превышении указанной суммы потребуется полная идентификация клиента, включая предоставление расширенных данных.
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«С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — пояснила она.По словам Ермиловой, упрощённая идентификация предполагает указание паспортных данных и ФИО. Новые меры направлены на борьбу с незаконным выводом капитала и соответствие антиотмывочным нормам.
Ранее россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу. Также в Госдуме рассказали, кто имеет право оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, не считая пенсионеров, многодетных семьей и инвалидов.
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Мария Моисеева