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В России с конца мая введут новое ограничение при переводе денег

Финансист Ермилова: с 30 мая вступят в силу новые ограничения на денежные переводы
Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

С 30 мая 2025 года в России вводятся ограничения на переводы без открытия банковского счёта: максимальная сумма при упрощённой идентификации составит 100 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщила международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Ранее законодательство не устанавливало чётких лимитов для таких операций, что не соответствовало международным стандартам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Теперь при превышении указанной суммы потребуется полная идентификация клиента, включая предоставление расширенных данных.

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«С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — пояснила она.
По словам Ермиловой, упрощённая идентификация предполагает указание паспортных данных и ФИО. Новые меры направлены на борьбу с незаконным выводом капитала и соответствие антиотмывочным нормам.

Ранее россиянам назвали условия, при которых грозят последствия за перевод денег другу. Также в Госдуме рассказали, кто имеет право оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, не считая пенсионеров, многодетных семьей и инвалидов.

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#ограничения
#меры
Кремлевский журналист извинился перед Лукашенко за ошибку в репортаже со Дня Победы
Журналист Колесников извинился перед Лукашенко за ложь о его действиях на параде
11 мая 2025, 01:27

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в «кремлёвский пул», принёс извинения президенту Белоруссии Александру Лукашенко за ошибку в репортаже о параде 9 Мая.
В своём материале он указал, что Лукашенко не поднялся при прохождении белорусского военного расчёта, однако позже, пересмотрев запись трансляции, признал неточность. Об этом Колесников сообщил в Telegram-канале издания после того, как на его слова обратили внимание в Белоруссии, передает «Ura.ru».

«Я вчера в репортаже «Победа была за ними» про парад написал, что Александр Лукашенко не встал, когда мимо шел военный расчет Белоруссии. А тут об этом стали говорить в Белоруссии, я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел. (...) Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии. Дело серьезное», — признал свой недочет Колесников.
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Журналист объяснил ошибку рабочей суматохой: репортёры пытались охватить всех участников парада, что привело к невнимательности. Он добавил, что сам бы расстроился, окажись на месте Лукашенко.

9 мая сообщалось, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Кремль для участия в параде, вместе с ним, как видно на кадрах репортажа, приехал сын Лукашенко Николай.

Всего в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 80-летию Победе в Великой Отечественной войне, приняли участие около 30 иностранных лидеров, включая глав Китая, Бразилии, Сербии, Китая, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Кубы, Египта, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо и ряда других стран.

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Умерла телережиссер Калерия Кислова
Умерла бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова
10 мая 2025, 15:13

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 99 лет умерла бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева.
Причина смерти телережиссера не уточняется.

Кислова была главным режиссером программы «Время» с 1977 по 2006 год. В ноябре прошлого года у подножия Останкинской телебашни открыли почетный знак в честь Калерии Кисловой.

Калерия Венедиктовна окончила ГИТИС. В 1961 году Кислова стала ассистентом режиссера в Новосибирске. К Главной редакции информации ЦТ она присоединилась в 1974 году.

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#режиссёр
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Концерт к 80-летию Победы прошел в Ивангороде Ленинградской области
10 мая 2025, 13:16

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Концерт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне прошел в Ивангороде Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области, праздничное мероприятие состоялось на базе Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Желающие могли посмотреть онлайн-трансляцию.
В просмотре участвовали ветераны, кадеты и прочие почетные гости. Событие транслировалось на главных площадях девяти подмосковных округов и в региональных военных госпиталях. Участникам вручили георгиевские ленты.

«Все присутствующие почтили память павших героев минутой молчания и выразили благодарность ветеранам», — сказано в публикации ведомства.
Мероприятие анонсировали в минувшую среду, 7 мая.

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Максимов день или Березосок 11 мая: почему нельзя пить чай с медом и носить серьги, народные приметы
10 мая 2025, 10:45

Фото: iStock/morisfoto

В народном календаре 11 мая отмечается Максимов день или Березосок, а православные верующие вспоминают мучеников Даду, Максима и Квинтилиана.
О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


В Русской Православной Церкви 11 мая вспоминают множество христианских святых. В их числе — святитель Кирилл, епископ Туровский — один из самых почитаемых русских святых. Он многое сделал в землях, прилегающих к городу Турову. Здесь же появилась одна из первых русских богослужебных книг — Туровское Евангелие.

В народном календаре на 11 мая приходится Максимов день или второе его название – Березосок, поскольку в это время активно занимаются сбором березового сока.

Фото: iStock/Balakleypb

Приметы дня


На Руси наши предки 11 мая внимательно наблюдали за звездами, ветром, бабочками и жаворонками, чтобы знать, какими будут предстоящие дни и лето.

  • Если на рассвете звезды ярко мерцают, то вскоре пойдет дождь.
  • Чистый восход без облаков предвещает солнечное лето.
  • Теплая звездная ночь обещает хороший урожай, а ясное вставание солнца — жаркие июнь, июль и август.
  • Позднее цветение одуванчика сулит сухое лето.
  • Если бабочки прячутся в домах и сараях, будет холодная ветреная погода.

Что можно делать в Максимов день


Издревле люди верили, что в этот день березовый сок сохраняет в себе множество полезных свойств. Поэтому предки собирали его и заготавливали впрок. С этого дня на Руси также начинали поить им страдающих весенними лихорадками.

В Максимов день можно выйти на перекресток и подставить лицо теплому ветру. В старину считали, что ветер унесет все хвори и человек будет здоров.

Травники 11 мая собирают мать-и-мачеху, крапиву и подорожник. Из свежих молодых растений можно делали отвары для укрепления иммунитета.

Фото: iStock/rdonar

Всем, кто занят полевыми и огородными работами в Максимов день, необходимо плотно пообедать, чтобы год был плодородным.

Что нельзя делать в Максимов день


В Максимов день запрещается:

  • Стричь детей младше трех лет: это может привести к заболеваниям;
  • пить чай с медом: нарушителей запрета могут преследовать враги;
  • заключать брак: союз не продлится долго;
  • заниматься ремонтом, чтобы не утратить жизненные силы;
  • носить серьги, так как это может привести к потере слуха.

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В России снизились продажи алкоголя почти на 15%
10 мая 2025, 09:32

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

В первом квартале 2025 года объёмы розничных продаж алкоголя в России сократились на 14,7% и составили 47,877 млн декалитров. Об этом сообщают «Известия».
Снижение спроса зафиксировано по всем категориям спиртных напитков. Ключевыми факторами стали рост акцизов, повышение минимальных розничных цен, а также увеличение пошлин на импортную продукцию.

«Реализованный объем спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшился на 4,4%, до 27,75 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции при этом снизились на 89,3%, до 490,8 тыс. дал.», — уточняется в материале.

В сегменте слабоалкогольных напитков значительное падение связано с изменением порядка расчёта акцизов и повышением ставок, что повлияло на снижение производства. Вместе с тем зафиксирован рост интереса к игристым винам: их продажи увеличились на 4,9% и достигли 5,14 млн дал.

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