В России снизились продажи алкоголя почти на 15%

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В первом квартале 2025 года объёмы розничных продаж алкоголя в России сократились на 14,7% и составили 47,877 млн декалитров. Об этом сообщают «Известия».
Снижение спроса зафиксировано по всем категориям спиртных напитков. Ключевыми факторами стали рост акцизов, повышение минимальных розничных цен, а также увеличение пошлин на импортную продукцию.
В сегменте слабоалкогольных напитков значительное падение связано с изменением порядка расчёта акцизов и повышением ставок, что повлияло на снижение производства. Вместе с тем зафиксирован рост интереса к игристым винам: их продажи увеличились на 4,9% и достигли 5,14 млн дал.
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«Реализованный объем спиртных напитков крепостью выше 9% уменьшился на 4,4%, до 27,75 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции при этом снизились на 89,3%, до 490,8 тыс. дал.», — уточняется в материале.
В сегменте слабоалкогольных напитков значительное падение связано с изменением порядка расчёта акцизов и повышением ставок, что повлияло на снижение производства. Вместе с тем зафиксирован рост интереса к игристым винам: их продажи увеличились на 4,9% и достигли 5,14 млн дал.
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Дайана Хусинова