В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

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В Госдуму внесли законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий. Копия документа опубликована в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в «Основы законодательства РФ о культуре». В них предлагается добавить статью об «Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия».
Согласно проекту закона, организатор зрелищного мероприятия вместе с собственником места его проведения должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Порядок и условия проведения мероприятия устанавливает организатор.
Также уточняется, что место проведения массовых зрелищных мероприятий должно быть оснащено всей необходимой инфраструктурой для поддержания общественного порядка. В случае, если помещение не соответствует требованиям, его владельцу запретят проводить мероприятия.
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Согласно проекту закона, организатор зрелищного мероприятия вместе с собственником места его проведения должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Порядок и условия проведения мероприятия устанавливает организатор.
Также уточняется, что место проведения массовых зрелищных мероприятий должно быть оснащено всей необходимой инфраструктурой для поддержания общественного порядка. В случае, если помещение не соответствует требованиям, его владельцу запретят проводить мероприятия.
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Анастасия Чинкова