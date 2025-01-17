В Госдуму внесли законопроект о сокращении числа ОГЭ для получения аттестата

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В Госдуму внесли законопроект об обязательной сдаче ОГЭ только по русскому языке и математике для получения аттестата. Соответствующий документ представлен в думской электронной базе.
Отмечается, что в настоящее время для получения аттестата необходимо сдать четыре предмета на ГИА-9. Теперь же их хотят ограничить до двух базовых – русский язык и математика.
Также проект закона предлагает одобрить новый порядок заключения абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования за счёт средств из региональных и местных бюджетов.
Авторы инициативы отмечают, что устанавливать такой порядок будут компетентные органы власти в регионах. Им предстоит определить особенности учёта результатов ОГЭ и вступительных испытаний, если их проведение необходимо при зачислении на обучение, с учётом важности обеспечения прав поступающих в учебные заведения в родном регионе.
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Также проект закона предлагает одобрить новый порядок заключения абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования за счёт средств из региональных и местных бюджетов.
Авторы инициативы отмечают, что устанавливать такой порядок будут компетентные органы власти в регионах. Им предстоит определить особенности учёта результатов ОГЭ и вступительных испытаний, если их проведение необходимо при зачислении на обучение, с учётом важности обеспечения прав поступающих в учебные заведения в родном регионе.
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Анастасия Чинкова