«Умственно отсталый и психбольной»: Володин призвал отправить на СВО Байдена и Зеленского

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена пора призвать в ряды ВСУ, с таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Володин напомнил, что попытки киевского режима вернуть в страну сбежавших мужчин и пополнить ими ряды ВСУ не увенчались успехом. Теперь по новому закону об ужесточении мобилизации на службу в украинскую армию будут принимать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями.
Володин уточнил, что авторы этого зверского закона, разумеется, не будут принимать участие в боевых действиях, а спокойно отсидятся в кабинетах. «На убой» пойдут простые граждане Украины, которых с каждым днём становится всё меньше, заключил спикер ГД.
Читайте также:
ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой
«Сейчас мы их будем наказывать»: ВС РФ уничтожили ВСУ на границе у Белгородской области
«Он должен сознаться»: На Украине Зеленского уличили в утаивании правды от народа
«По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — считает спикер Государственной думы.
Володин уточнил, что авторы этого зверского закона, разумеется, не будут принимать участие в боевых действиях, а спокойно отсидятся в кабинетах. «На убой» пойдут простые граждане Украины, которых с каждым днём становится всё меньше, заключил спикер ГД.
Читайте также:
ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой
«Сейчас мы их будем наказывать»: ВС РФ уничтожили ВСУ на границе у Белгородской области
«Он должен сознаться»: На Украине Зеленского уличили в утаивании правды от народа
Евгения Парфентьева