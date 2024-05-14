Володин раскритиковал Мурашко за его предложение заменить врачей на ИИ

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает проблему нехватки кадров в медицине важнее развития искусственного интеллекта в этой области. Таким образом, он раскритиковал позицию кандидата на пост главы Минздрава России Михаила Мурашко касаемо данного вопроса.
«Вы (Мурашко – ред.) сейчас так подробно и воодушевленно рассказывали про искусственный интеллект. Никакой искусственный интеллект не заменит врача... Было бы лучше, если бы мы здесь обсудили вопросы дефицита кадров, а вы предлагаете нам там, где дефицит кадров, заменить, это всё искусственным интеллектом», – отметил Володин в ходе пленарного заседания.По словам председателя Госдумы, в региональных больницах дефицит кадров составляет до 80%. В частности, отмечается нехватка педиатров и специалистов узких направленностей. Володин убеждён, что искусственный интеллект должен идти вместе с врачами.
Володин указал Мурашко, что его главной задачей является профессиональная подготовка врачей, которые потом действительно пойдут работать в эти больницы, где сейчас наблюдается дефицит кадров.
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